Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Белов
- РИА Новости
«11 июля ушёл из жизни заслуженный тренер России, первый президент ВФП Дмитрий Белов. Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении ВФП.
Белов возглавлял федерацию с 1991-го по 1992-й. Он также был главным тренером сборной России по плаванию на открытой воде и вице-президентом ВФП.
Ранее сообщалось о том, что вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер скончалась на 74-м году жизни.