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Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Белов

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В возрасте 80 лет не стало первого президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Дмитрия Белова.
Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Белов
  • РИА Новости

«11 июля ушёл из жизни заслуженный тренер России, первый президент ВФП Дмитрий Белов. Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении ВФП.

Белов возглавлял федерацию с 1991-го по 1992-й. Он также был главным тренером сборной России по плаванию на открытой воде и вице-президентом ВФП.

Ранее сообщалось о том, что вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер скончалась на 74-м году жизни.

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