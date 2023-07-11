Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Белов

В возрасте 80 лет не стало первого президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Дмитрия Белова.

«11 июля ушёл из жизни заслуженный тренер России, первый президент ВФП Дмитрий Белов. Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении ВФП.

Белов возглавлял федерацию с 1991-го по 1992-й. Он также был главным тренером сборной России по плаванию на открытой воде и вице-президентом ВФП.

Ранее сообщалось о том, что вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер скончалась на 74-м году жизни.