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Алейшо: Фернандес официально станет игроком «Зенита» 12 июля

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Стало известно, когда защитник Марио Фернандес станет игроком «Зенита».

По информации журналиста Фабио Алейшо, игрок официально будет представлен 12 июля. Отмечается, что он не сыграет в матче за Суперкубок, но отправится с командой в Казань.

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее журналист Василий Уткин отреагировал на ответ главного тренера «Зенита» Сергея Семака о возможном подписании контракта с Фернандесом.

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