Алейшо: Фернандес официально станет игроком «Зенита» 12 июля

Стало известно, когда защитник Марио Фернандес станет игроком «Зенита».

По информации журналиста Фабио Алейшо, игрок официально будет представлен 12 июля. Отмечается, что он не сыграет в матче за Суперкубок, но отправится с командой в Казань.

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить контракт с ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее журналист Василий Уткин отреагировал на ответ главного тренера «Зенита» Сергея Семака о возможном подписании контракта с Фернандесом.