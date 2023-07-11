Зобнин заявил, что в «Спартаке» позитивно поприветствовали Медину

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на переход в команду Хесуса Медины из ЦСКА.

«Если Медина пришёл помогать «Спартаку», то, конечно, мы только за. Вчера поприветствовали, все позитивно настроены», — цитирует Зобнина Sport24.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее Гильермо Абаскаль объяснил решение «Спартака» подписать Медину.