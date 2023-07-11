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Кечинов: если у Медины в «Спартаке» что-то пойдёт не так, болельщики ему всё припомнят

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан красно-белых.
Кечинов: если у Медины в «Спартаке» что-то пойдёт не так, болельщики ему всё припомнят
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Для меня это странновато. Но он — легионер. Может, дело в деньгах. Хотя мне видится, что Медина просто почувствовал, что не будет уже играть в стартовом составе в следующем сезоне», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Он также считает, что если нападающий заиграет в клубе, то болельщики примут его, несмотря на армейское прошлое.

«А вот если что-то пойдёт не так, то болельщики ему припомнят всё», — добавил он.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее Франко Камоцци назвал Медину профессионалом после его перехода в «Спартак».

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