Более 130 тыс. детей примут участие в 670 соревнованиях летом 2023 года

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о спортивных мероприятиях, запланированных в Едином календарном плане в течение летних месяцев 2023 года.

«Лето традиционно является насыщенным периодом на спортивные соревнования для детей и молодёжи: за три месяца пройдут порядка 670 соревнований для спортсменов младше 18 лет. В них примут участие более 130 тыс. детей. В июне по всей стране уже было организовано 250 соревнований для юных спортсменов. Проведение спортивных мероприятий различных форматов — важная составляющая совместной работы по достижению цели, поставленной Президентом России: не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом и физической культурой, должно быть к 2030 году. По детям и молодёжи этот показатель уже составляет 89%», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Среди спортивных мероприятий для детей и подростков в июле—августе запланированы соревнования по футболу «Кожаный мяч», массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», IV Всероссийские уличные игры Urban Games и другие. В июне прошёл традиционный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», Международный соревновательный марафон в формате Гимнастрады, завершились I летние международные спортивные игры «Дети Приморья».

По всей стране активно проводятся и соревнования по фиджитал-дисциплинам в рамках подготовки к первым в истории «Играм Будущего». Турниры уже прошли в Республике Крым, Удмуртии, Калининградской области. В июле стартует первый в истории чемпионат России по фиджитал-спорту — в течение лета 2023 года в межрегиональных этапах в 13 российских регионах примут участие более 2 тыс. спортсменов.

«Летом особенно важно поддерживать уровень физической активности граждан, особенно среди детей и подростков. Нам важна вовлеченность юного поколения в здоровый и активный образ жизни. Поэтому мы тщательно прорабатываем возможности проведения новых соревнований, поддерживаем события, которые уже стали традиционными. Всего за летние месяцы в рамках Единого календарного плана будет организовано более 2 тыс. спортивных и физкультурных соревнований для всех категорий населения, в них вовлечено более 370 тыс. участников», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Спортивные мероприятия проводятся и на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Юные спортсмены из этих регионов также принимают активное участие в соревнования по всей России.

Ранее Владимир Путин поздравил деятелей спорта с 100‑летием со дня основания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.