Костылев жёстко раскритиковал Медину после перехода в «Спартак»

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал решение полузащитника Хесуса Медины перейти в «Спартак».

«Поманили, дали чуть больше, и всё. Уже целуют эмблему других. Это стало нормой. Для южноамериканцев ложь — вообще нормальная история. Сейчас, наверное, смеётся и думает: вот нашёл дураков», — цитирует Костылева «РБ Спорт».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее Егор Титов заявил, что уход Медины в «Спартак» не является трагедией для ЦСКА.