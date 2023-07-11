ANSA: суд отстранил от футбола бывшего президента «Ювентуса» Аньелли ещё на 16 месяцев

Бывший президент клуба «Ювентус» Андреа Аньелли получил новый срок отстранения от футбольной деятельности.

По информации ANSA, прокурор требовал отстранить функционера на 20 месяцев, но суд удовлетворил только 16 месяцев. Также Аньелли должен заплатить штраф в размере €60 тыс.

Напомним, что клуб обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. В связи с этим руководители туринцев Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в ноябре прошлого года.

Ранее «Ювентус» выступил с официальным заявлением после решения суда.