PSG Community: ПСЖ и «Тоттенхэм» ведут переговоры по Кейну

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

По информации PSG Community, в клубе готовы предложить игроку контракт на пять лет с зарплатой в €16 млн в год. При этом Кейн рассчитывает подписать трёхлетнее соглашение. Между клубами уже начались переговоры.

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделает улучшенное предложение «Тоттенхэму» по Кейну.