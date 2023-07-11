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Орлов: игроков «Зенита» на турнире в Санкт-Петербурге поставили на место

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении «Зенита» в Кубке PARI Премьер в Санкт-Петербурге.

«Полезно, чтобы игроки «Зенита» поняли, что они ещё много чего не умеют. Особенно молодые. Ребята из «Фенера» и «Црвены Звезды» по индивидуальным возможностям выигрывали у зенитовцев. Как говорится, поставили на место», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, в трёх матчах набрав пять очков. Лидирует  «Црвена Звезда», у которой шесть баллов после двух игр.

Напомним, что в товарищеском турнире принимают участие «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Ранее Василий Уткин иронично прокомментировал итог матча «Зенита» с «Фенербахче».

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