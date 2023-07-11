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Чайковская считает, что российские фигуристы с азартом готовятся к сезону в Сириусе

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Главный тренер сборной Елена Чайковская отметила, что российские фигуристы со всей ответственностью относятся к подготовке к новому сезону на федеральной территории Сириус в условиях санкций.

«Фигуристы группы Москвиной в боевом настрое, с новыми интересными программами. Интересно было увидеть Дениса Ходыкина с новой партнёршей Таисией Собининой, сложилось такое впечатление, что они вместе всегда катались — они хорошо готовы», — цитирует Чайковскую ТАСС.

По её словам, помимо группы Тамары Москвиной в Сочи находится группа Александра Жулина.

«Я очень довольна увиденным. Накатывает программы и Алёна Косторная с Георгием Куницей. Я увидела, что Алёна серьёзно заинтересована процессом», — добавила Чайковская.

Контрольные прокаты сборной состоятся в Москве в сентябре.

Ранее Михаил Коляда заявил, что приостановил карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем.



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