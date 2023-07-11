Соболенко считает, что Андреева станет теннисисткой топ-уровня

Белоруска Арина Соболенко уверена, что россиянку Мирру Андрееву ждут большие успехи в теннисе.

«Когда мне было 16, я била куда угодно, но только не в корт. Я встречалась с Андреевой на турнире в Мадриде, она играет на очень высоком уровне, борется за каждое очко. Она определённо станет топ-игроком. Я впечатлена её игрой и тем, что она делает в женском теннисе. Она станет отличным игроком», — цитирует Соболенко ТАСС.

Андреева не смогла пройти в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании. Россиянка проиграла американке Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Ранее сообщалось, что Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона.











