Макаров: Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров считает, что Марцел Личка на посту главного тренера сможет создать из московской команды боеспособный коллектив.

«Моё первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», — сказал Макаров Sport24.

Он подчеркнул, что сезон покажет, в какой форме футболисты «Динамо» подошли к чемпионату.

«Пока что всё идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждём начала сезона», — добавил Макаров.

Московский клуб в сезоне-2022/23 занял девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» в первом туре нового чемпионата России 21 июля примет «Краснодар».

Ранее нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о значимости товарищеских матчей в межсезонье.