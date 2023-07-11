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Макаров: Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке

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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров считает, что Марцел Личка на посту главного тренера сможет создать из московской команды боеспособный коллектив.
Макаров: Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Моё первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», — сказал Макаров Sport24.

Он подчеркнул, что сезон покажет, в какой форме футболисты «Динамо» подошли к чемпионату.

«Пока что всё идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждём начала сезона», — добавил Макаров.

Московский клуб в сезоне-2022/23 занял девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» в первом туре нового чемпионата России 21 июля примет «Краснодар».

Ранее нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о значимости товарищеских матчей в межсезонье.

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