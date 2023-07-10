Малышев: трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак» является выигрышным для обоих клубов

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что переход парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины взаимовыгоден для обоих клубов.

«Хочется сказать, что это история из серии «win-win», которая полезна обоим клубам. Нам действительно Хесус интересен и важен с точки зрения игровых качеств, с точки зрения того, какие позиции он может закрыть на поле», — заявил Малышев в эфире клубного YouTube-канала «Спартака».

Он выразил надежду, что Медина усилит команду.

«У него есть игровые качества, которые выделяются на поле: это его, во-первых, левая нога, во-вторых, это его возможность участвовать в розыгрыше стандартов», — добавил Малышев.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. По информации СМИ, парагвайский игрок перешёл в «Спартак» из ЦСКА за €7 млн. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».