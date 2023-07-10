Семак: до игры за Суперкубок товарищеских матчей у «Зенита» уже не будет

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о плане подготовки к матчу за Суперкубок с московским ЦСКА.

«К матчу за Суперкубок с ЦСКА будете готовиться в обычном недельном цикле?» — «Скорее, в смешанном. Да, до Суперкубка действительно осталось совсем немного времени, но оно есть. Правда, товарищеских матчей уже не будет», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» 10 июля нанёс поражение петербургскому «Динамо» в контрольном матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0. Мячи забили Александр Ерохин (56-я, 58-я, 80-я минуты), Андрей Мостовой (79-я).

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка России ЦСКА — «Зенит».