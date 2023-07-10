Абаскаль: мы оценили человеческие качества Медины
- РИА Новости
«Мы оценили и человеческие качества Хесуса. Это не менее важно, чем игровые показатели. И в матчах такого накала, как «Спартак» — ЦСКА, он вёл себя против нас как профессионал», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины.
По информации СМИ, парагвайский игрок перешёл в «Спартак» из ЦСКА за €7 млн. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.
26-летний Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.
Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».