Алдонин считает вызывающим переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Переход в состав прямого конкурента — это вызывающе. Но я бы не сказал, что Медина — незаменимый футболист. Он игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды. Нужно усиление. Если найдут достойную замену — это не потеря», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины.

По информации СМИ, парагвайский игрок перешёл в «Спартак» из ЦСКА за €7 млн. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».