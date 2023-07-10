Полузащитник Хесус Медина обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Спартак».

«Уважаемые болельщики. Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. Но для меня настало время что-то поменять. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА. И всегда буду ценить и вспомнить с теплотой этот период», — приводит слова Медины пресс-служба клуба.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины.

По информации СМИ, парагвайский игрок перешёл в «Спартак» из ЦСКА за €7 млн. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».