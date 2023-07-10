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Каррера: Миранчуку не хватило немного спортивной злости, чтобы закрепиться в основном составе «Аталанты»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Каррера: Миранчуку не хватило немного спортивной злости, чтобы закрепиться в основном составе «Аталанты»
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

«Миранчук — отличный футболист, он доказал это своей игрой! Возможно, ему не хватило немного спортивной злости, чтобы закрепиться в основном составе «Аталанты». Но у него ещё всё впереди», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам. Он выступал за туринский клуб на правах аренды.

По информации журналиста Орацио Аччомандо, «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по возвращению Миранчука.

Ранее в «Аталанте» опровергли информацию о переговорах с «Торино» по Миранчуку.

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