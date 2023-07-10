Агент Оздоева: ПАОК и «Фатих Карагюмрюк» продолжают переговоры по Магомеду

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева высказался о будущем своего клиента.

«Клубы продолжают переговоры по Магомеду. Они формулируют его личные и трансферные условия. Когда это состыкуется, и клубы придут к общему знаменателю, тогда это может перейти в финальную фазу», — цитирует Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Гаргаев заявил, что «Фатих Карагюмрюк» не хочет продавать Оздоева.