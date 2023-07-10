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Президент «Наполи»: гарантирую, что Осимхен в следующем сезоне будет в нашей команде

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о будущем нападающего Виктора Осимхена.
Президент «Наполи»: гарантирую, что Осимхен в следующем сезоне будет в нашей команде
  • Gettyimages.ru
  • © Mondadori Portfolio

«Мы увидим Осимхена в нашей футболке в следующем сезоне. Однако если поступит более чем хорошее финансовое предложение по нему, то мы пойдём дальше и отыщем другого выдающегося таланта», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 26 мячей и отдал пять результативных передач в 31 матче за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» думает предложить за Осимхена £100 млн.

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