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Песков заявил, что в России ценят позицию Азербайджана о недопустимости политизации спорта

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия очень ценит позицию Азербайджана о недопустимости политизации спорта.
Песков заявил, что в России ценят позицию Азербайджана о недопустимости политизации спорта
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем её. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта», — рассказал Песков журналистам.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде 2024 года.

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