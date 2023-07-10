Песков заявил, что в России ценят позицию Азербайджана о недопустимости политизации спорта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия очень ценит позицию Азербайджана о недопустимости политизации спорта.

«Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем её. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта», — рассказал Песков журналистам.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде 2024 года.