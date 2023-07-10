Песков заявил, что в России ценят позицию Азербайджана о недопустимости политизации спорта
- РИА Новости
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«Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем её. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта», — рассказал Песков журналистам.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде 2024 года.