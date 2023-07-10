Веснина: Андреева должна была обыгрывать Киз

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении российской теннисистки Мирры Андреевой на стадии 1/8 финала Уимблдона.

«Поведение Андреевой в конце встречи? Это просто эмоции и юношеский максимализм! Андреева почувствовала в себе силу: поняла, что может зайти ещё дальше. Она должна была сегодня обыгрывать Киз. Но теннис — особенный вид спорта. Здесь не всегда получается всё и сразу», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Россиянка не смогла одолеть американку Мэдисон Киз и проиграла ей со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

В следующем раунде Киз сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее сообщалось, что Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона.