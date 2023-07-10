Веснина: Андреева должна была обыгрывать Киз
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- © Charlotte Wilson/Offside
«Поведение Андреевой в конце встречи? Это просто эмоции и юношеский максимализм! Андреева почувствовала в себе силу: поняла, что может зайти ещё дальше. Она должна была сегодня обыгрывать Киз. Но теннис — особенный вид спорта. Здесь не всегда получается всё и сразу», — цитирует Веснину «Чемпионат».
Россиянка не смогла одолеть американку Мэдисон Киз и проиграла ей со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.
В следующем раунде Киз сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Ранее сообщалось, что Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона.