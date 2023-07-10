Киз: совру, сказав, что не ощущала давления в матче с Андреевой

Американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о своей победе над россиянкой Миррой Андреевой в матче четвёртого крута Уимблдона.

«Чувствовала ли я давление? Я бы солгала, если бы сказала, что нет. Не хотелось быть человеком, который проиграет Андреевой на пути к её первому четвертьфиналу Большого шлема в карьере», — цитирует Киз ВВС.

Россиянка не смогла одолеть американку Мэдисон Киз и проиграла ей со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

В следующем раунде Киз сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее сообщалось, что Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона.