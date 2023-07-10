Экс-боец UFC Ибрагимов проведёт бой с Шарафутдиновым на турнире «Наше Дело»

Бывший боец UFC Хадис Ибрагимов и Дамил Шарафутдинов проведут поединок на турнире бойцовской лиги «Наше Дело» 22 июля.

В главном бою вечера бывший боец UFC и действующий чемпион бойцовской лиги «Наше Дело» по правилам ММА Ибрагимов встретится с чемпионом организации в супертяжёлом весе по правилам бокса Шарафутдиновым.

В со-главном бою Пётр Романкевич сразится с Фёдором Колтуном по правилам кикбоксинга в формате трёх раундов по три минуты в ММА перчатках.

Также в программе вечера значится медийный бой. Блогер Мурад «Легенда» Рамазанов проведёт поединок с Фаридом Ядуллаевым.

Ранее Коваленко победил Черняева единогласным решением судей на турнире «Наше Дело».