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Экс-боец UFC Ибрагимов проведёт бой с Шарафутдиновым на турнире «Наше Дело»

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Бывший боец UFC Хадис Ибрагимов и Дамил Шарафутдинов проведут поединок на турнире бойцовской лиги «Наше Дело» 22 июля.
Экс-боец UFC Ибрагимов проведёт бой с Шарафутдиновым на турнире «Наше Дело»
  • Gettyimages.ru
  • © Zhe Ji

В главном бою вечера бывший боец UFC и действующий чемпион бойцовской лиги «Наше Дело» по правилам ММА Ибрагимов встретится с чемпионом организации в супертяжёлом весе по правилам бокса Шарафутдиновым.

В со-главном бою Пётр Романкевич сразится с Фёдором Колтуном по правилам кикбоксинга в формате трёх раундов по три минуты в ММА перчатках.

Также в программе вечера значится медийный бой. Блогер Мурад «Легенда» Рамазанов проведёт поединок с Фаридом Ядуллаевым.

Ранее Коваленко победил Черняева единогласным решением судей на турнире «Наше Дело».

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