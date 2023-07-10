Ольховский: Уимблдон для Андреевой сложился очень удачно

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о вылете российской теннисистки Мирры Андреевой с Открытого чемпионата Великобритании.

«На мой взгляд, Мирра немного устала. Может, где-то внимание у неё просело. Турнир сложился очень удачно для Мирры. Она показала хороший теннис. Он пойдёт ей в плюс и придаст больше уверенности», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

Россиянка не смогла одолеть американку Мэдисон Киз и проиграла ей со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

В следующем раунде Киз сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее сообщалось, что Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона.