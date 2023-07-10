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Бразильский новичок «Урала» Итало перенёс экстренную операцию по удалению аппендикса

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Бразильский защитник екатеринбургского «Урала» Итало успешно перенёс экстренную операцию по удалению аппендицита.
Бразильский новичок «Урала» Итало перенёс экстренную операцию по удалению аппендикса
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию», — говорится в заявлении пресс-службы клуба. 

В сезоне-2022/23 футболист провёл 14 матчей во всех турнирах за «Санта-Клару» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с екатеринбургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €300 тыс.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад».

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