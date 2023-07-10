Узнать больше

Агент Медины заявил, что полузащитник перешёл из ЦСКА в «Спартак»

Короткая ссылка
Агусти Параха, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, сообщил, что футболист переходит в «Спартак».
Агент Медины заявил, что полузащитник перешёл из ЦСКА в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — цитирует Параху Sport24.

По информации СМИ, сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Владимир Федотов подтвердил информацию о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить