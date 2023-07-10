Агент Медины заявил, что полузащитник перешёл из ЦСКА в «Спартак»

Агусти Параха, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, сообщил, что футболист переходит в «Спартак».

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — цитирует Параху Sport24.

По информации СМИ, сумма предполагаемого трансфера составит порядка €7,5 млн. Контракт будет подписан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Владимир Федотов подтвердил информацию о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».