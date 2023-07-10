Канчельскис: нахожусь в переговорах, скоро приступлю к работе

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что совсем скоро приступит к клубной работе.

«Насчёт моего будущего много слухов, но пока конкретики нет. Нахожусь в переговорах. Скоро всё случится», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По информации СМИ, специалист займёт административную должность в «Тоболе». 6 июля Канчельскис подтвердил, что ведёт переговоры с казахстанской командой.

Последним клубом Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года.

Ранее Канчельскис высказался об уровне российских игроков.