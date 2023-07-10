Игнатьев: неизвестно, в каком состоянии Фернандес приедет в «Зенит»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о том, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес готовится подписать контракт с «Зенитом».

«Вряд ли на ЦСКА как-то повлияет ситуация с Фернандесом. Он не играл за армейскую команду уже больше года. Неизвестно, в каком состоянии он приедет в «Зенит», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее журналист Василий Уткин отреагировал на ответ главного тренера «Зенита» Сергея Семака о возможном подписании контракта с Фернандесом.