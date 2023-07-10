Игнатьев: неизвестно, в каком состоянии Фернандес приедет в «Зенит»
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«Вряд ли на ЦСКА как-то повлияет ситуация с Фернандесом. Он не играл за армейскую команду уже больше года. Неизвестно, в каком состоянии он приедет в «Зенит», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».
После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.
Ранее журналист Василий Уткин отреагировал на ответ главного тренера «Зенита» Сергея Семака о возможном подписании контракта с Фернандесом.