Губерниев: может, Вендел музыку любит больше, чем «Зенит»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что полузащитник «Зенита» Вендел был на концерте бразильского поп-исполнителя во время матча команды с «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.

«Мне сложно сказать, нормально это или нет. Может, он музыку любит больше, чем «Зенит», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

30 июня стало известно, что «Зенит» позволил игроку искать себе новую команду. Отмечалось, что клуб хочет выручить с его продажи не менее €12 млн.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее в «Галатасарае» отреагировали на информацию о договорённости с Венделом.