Узнать больше

Смолов: пока ещё не до конца понимаем требования Лички

Короткая ссылка
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о значимости товарищеских матчей в межсезонье.
Смолов: пока ещё не до конца понимаем требования Лички
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Пока ещё не до конца понимаем требования Марцела Лички и допускаем какие-то ошибки в простых ситуациях. Для этого и нужны товарищеские матчи, чтобы всё оттачивать и проводить работу над ошибками», — сказал Смолов пресс-службе клуба.

9 июля бело-голубые победили ЦСКА во втором матче Братского кубка. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Лички. По сумме двух игр «Динамо» победило ЦСКА и стало обладателем Братского кубка. Первая игра завершилась со счётом 5:0.

Ранее Личка заявил, что цель «Динамо» на предстоящий сезон — играть в первой четвёрке РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить