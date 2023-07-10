Смолов: пока ещё не до конца понимаем требования Лички

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о значимости товарищеских матчей в межсезонье.

«Пока ещё не до конца понимаем требования Марцела Лички и допускаем какие-то ошибки в простых ситуациях. Для этого и нужны товарищеские матчи, чтобы всё оттачивать и проводить работу над ошибками», — сказал Смолов пресс-службе клуба.

9 июля бело-голубые победили ЦСКА во втором матче Братского кубка. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Лички. По сумме двух игр «Динамо» победило ЦСКА и стало обладателем Братского кубка. Первая игра завершилась со счётом 5:0.

Ранее Личка заявил, что цель «Динамо» на предстоящий сезон — играть в первой четвёрке РПЛ.