Нобоа: в России низкий уровень футбола

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил уровень футбола в чемпионате России.

«Считаю ли я уровень футбола низким в России? Да. Иностранцы боятся играть в РПЛ. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Нобоа забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1 + 1».

Ранее Борис Ротенберг оценил желание Нобоа получить российское гражданство.