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Аччомандо: «Торино» возобновил переговоры по переходу Миранчука

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«Торино» заинтересован в возвращении полузащитников «Аталанты» и «Вест Хэма» Алексея Миранчука и Николы Влашича.
Аччомандо: «Торино» возобновил переговоры по переходу Миранчука
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

По информации журналиста Орацио Аччомандо, главный тренер Иван Юрич хочет видеть игроков в своей команде. Миранчук и Влашич также настроены продолжить карьеру в Турине, но для этого «Торино» должен договориться с «Аталантой» и «Вест Хэмом». Оба футболиста в минувшем сезоне выступали за туринский клуб на правах аренды.

В сезоне-2022/23 российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

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