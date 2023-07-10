Аччомандо: «Торино» возобновил переговоры по переходу Миранчука

«Торино» заинтересован в возвращении полузащитников «Аталанты» и «Вест Хэма» Алексея Миранчука и Николы Влашича.

По информации журналиста Орацио Аччомандо, главный тренер Иван Юрич хочет видеть игроков в своей команде. Миранчук и Влашич также настроены продолжить карьеру в Турине, но для этого «Торино» должен договориться с «Аталантой» и «Вест Хэмом». Оба футболиста в минувшем сезоне выступали за туринский клуб на правах аренды.

В сезоне-2022/23 российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.