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Вендел во время матча «Зенита» с «Фенербахче» находился на концерте в Бразилии

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Полузащитник «Зенита» Вендел был на концерт бразильского поп-исполнителя, когда российский клуб проводил матч с «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.
Вендел во время матча «Зенита» с «Фенербахче» находился на концерте в Бразилии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игрок, который до сих пор не вернулся в расположение клуба из отпуска, посетил концерт Resenha do Mumu и сфотографировался с самим исполнителем. 

30 июня стало известно, что «Зенит» позволил игроку искать себе новую команду. Отмечалось, что клуб хочет выручить с его продажи не менее €12 млн.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее в «Галатасарае» отреагировали на информацию о договорённости с Венделом.

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