Вендел во время матча «Зенита» с «Фенербахче» находился на концерте в Бразилии
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Игрок, который до сих пор не вернулся в расположение клуба из отпуска, посетил концерт Resenha do Mumu и сфотографировался с самим исполнителем.
30 июня стало известно, что «Зенит» позволил игроку искать себе новую команду. Отмечалось, что клуб хочет выручить с его продажи не менее €12 млн.
В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее в «Галатасарае» отреагировали на информацию о договорённости с Венделом.