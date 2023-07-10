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Мигель: «Барселона» намерена расстаться с восемью игроками в летнее трансферное окно

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Каталонская «Барселона» готова расстаться с восемью игроками в летнее трансферное окно.
Мигель: «Барселона» намерена расстаться с восемью игроками в летнее трансферное окно
  • Gettyimages.ru
  • © Lorena Sopena/Europa Press

По информации журналиста Хави Мигеля, спортивный директор Матеу Алемани взял под свою ответственность трансферную политику клуба. Летом «Барселону» покинут Лангле, Дест, Гарсия, Кессье, Торре, Гонсалес, Торрес и Кольядо.

Напомним, что «Барселона» стала чемпионом Испании в прошедшем сезоне. «Реал» финишировал на второй позиции.

Ранее сообщалось, что самый дешёвый билет на матч «Реала» и «Барселоны» стоит 18 тыс. рублей.

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