Мигель: «Барселона» намерена расстаться с восемью игроками в летнее трансферное окно
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По информации журналиста Хави Мигеля, спортивный директор Матеу Алемани взял под свою ответственность трансферную политику клуба. Летом «Барселону» покинут Лангле, Дест, Гарсия, Кессье, Торре, Гонсалес, Торрес и Кольядо.
Напомним, что «Барселона» стала чемпионом Испании в прошедшем сезоне. «Реал» финишировал на второй позиции.
Ранее сообщалось, что самый дешёвый билет на матч «Реала» и «Барселоны» стоит 18 тыс. рублей.