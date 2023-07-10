Думбия ответил на вопрос о своём переписанном возрасте

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал слухи о том, что ему на самом деле 55, а не 35 лет.

«У каждого своё мнение на этот счёт. 100 процентов, можете не сомневаться в этом — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой», — цитирует Думбию «РБ Спорт».

8 июля игрок принял участие в Братском кубке с «Динамо» (0:5). После игры футболист вышел на церемонию награждения игроков ЦСКА за второе место по итогам сезона-2022/23 в РПЛ.

Думбия выступал за армейцев с 2010 по 2015 год. На счету нападающего 66 голов в 108 матчах за красно-синих.

Ранее сообщалось, что Думбия исключил возвращение в РПЛ.