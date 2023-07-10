Думбия ответил на вопрос о своём переписанном возрасте
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«У каждого своё мнение на этот счёт. 100 процентов, можете не сомневаться в этом — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой», — цитирует Думбию «РБ Спорт».
8 июля игрок принял участие в Братском кубке с «Динамо» (0:5). После игры футболист вышел на церемонию награждения игроков ЦСКА за второе место по итогам сезона-2022/23 в РПЛ.
Думбия выступал за армейцев с 2010 по 2015 год. На счету нападающего 66 голов в 108 матчах за красно-синих.
Ранее сообщалось, что Думбия исключил возвращение в РПЛ.