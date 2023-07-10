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Кроос: «Бернабеу» — дополнительный игрок «Реала»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о наличии менталитета победителя у мадридского клуба.
Кроос: «Бернабеу» — дополнительный игрок «Реала»
  • Gettyimages.ru
  • © Diego Souto/Quality Sport Images

«Соперники знают, что мы всегда возвращаемся, даже если проигрываем. Они чувствуют давление и начинают делать то, что им несвойственно. И «Бернабеу» просыпается — это дополнительный игрок», — цитирует Крооса MD.

Игрок выступает за сливочных с 2014 года. В составе команды он выиграл 20 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов. Немец также является рекордсменом по числу побед на Клубном чемпионате мира (шесть титулов) и Суперкубке УЕФА (пять).

Ранее Кроос рассказал о своей мотивации перед трансфером в «Реал».

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