Мама Медведевой — о травмах дочери: косточки рассыпались в муку

Жанна Медведева, мама двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, рассказала о травмах дочери.

«У Жени была тяжелейшая травма. Бедро не держало от боли, и, чтобы было не больно, заматывали большими бинтами. Косточки рассыпались в муку, это было очень тяжело. Она всё время плакала», — сказала мама спортсменки в фильме «Медведева против Медведевой».

Она добавила, что фигуристка, несмотря на травмы, отказывалась сниматься с соревнований и готова была кататься через боль.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Медведева призналась в желании написать книгу.