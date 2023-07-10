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Пономарёв: мы все рассчитываем на то, что ЦСКА в следующем сезоне выиграет золото РПЛ

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от выступления московского клуба в следующем сезоне.

«Мы все рассчитываем на то, что ЦСКА выиграет золото. Но не стоит исключать и призовое место. Это спорт. У ЦСКА сбалансированная оборона, команда сыграна между собой. Нам только впереди нужны быстрые игроки», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Также подопечные Владимира Федотова одержали победу в Кубке России одолев «Краснодар» в серии пенальти.

Ранее Саша Зделар заявил, что ЦСКА выдал неплохой сезон, но в будущем способен на большее.

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