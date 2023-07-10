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Степашин: не надо перекупать друг у друга не очень красиво футболистов

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Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос, жив ли в России футбол.

«Жив. Люди приходят, потому что играют. И пускай побеждает сильнейший. Единственное, маленькую ремарку сделаю. Не надо перекупать друг у друга не очень красиво футболистов», — цитирует Степашина kp.ru.

По информации СМИ, «Спартак» нацелился на полузащитника ЦСКА Хесуса Медину. «Зенит» же близок подписать контракт с бывшим защитником армейцев Марио Фернандесом, у которого было «джентльменское» соглашение с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартаку» предложили подписать защитника Педриньо.

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