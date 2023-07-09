Семак о переходе Фернандеса в «Зенит»: с тем же успехом можно говорить о Месси или Роналду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с возможным подписанием контракта с экс-защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

«Фернандес? С тем же успехом можно говорить о Лионеле Месси или Криштиану Роналду. Марио пока нет в «Зените», — заявил Семак на пресс-конференции.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб достиг договорённости с бразильским «Интернасьоналом» относительно компенсации за возвращение Фернандеса.