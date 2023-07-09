СЭ: ЦСКА и «Спартаку» предложили подписать защитника Педриньо

Представители бразильского защитника Педро Энрике Азеведо Перейры предложили услуги своего клиента столичным ЦСКА и «Спартаку».

Агенты надеются, что смогут устроить футболиста в российский клуб, потому что и армейцы, и красно-белые испытывают нехватку кадров на фланге обороны, сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Педриньо провёл за «Атлетико Паранаэнсе» 22 матча, не отметившись результативными действиями. 20-летний игрок находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что полузащитник столичного ЦСКА Хесус Медина подпишет долгосрочный контракт с московским «Спартаком».