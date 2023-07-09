Узнать больше

СЭ: ЦСКА и «Спартаку» предложили подписать защитника Педриньо

Короткая ссылка
Представители бразильского защитника Педро Энрике Азеведо Перейры предложили услуги своего клиента столичным ЦСКА и «Спартаку».
СЭ: ЦСКА и «Спартаку» предложили подписать защитника Педриньо
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Агенты надеются, что смогут устроить футболиста в российский клуб, потому что и армейцы, и красно-белые испытывают нехватку кадров на фланге обороны, сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Педриньо провёл за «Атлетико Паранаэнсе» 22 матча, не отметившись результативными действиями. 20-летний игрок находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что полузащитник столичного ЦСКА Хесус Медина подпишет долгосрочный контракт с московским «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить