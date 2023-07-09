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Картал: «Фенербахче» собирается оставить хорошее впечатление о себе

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Тренер «Фенербахче» Исмаил Картал высказался о проведении турнира Кубок PARI Премьер.

«Мы всегда и везде желаем только победы. Все команды турнира находятся на хорошем уровне. Мы хотим, чтобы о нас помнили после турнира, мы собираемся оставить хорошее впечатление о себе», — заявил Картал на пресс-конференции.

Он также отметил, что команду ждёт усиление. По его словам, он уже работает с советом директоров над улучшением защиты, центра поля и нападения. 

Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти выиграли футболисты «Зенита» — 4:3.

Ранее Картал поделился эмоциями от поражения в матче Кубка PARI Премьер с петербургским «Зенитом».

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