Картал: «Фенербахче» собирается оставить хорошее впечатление о себе

Тренер «Фенербахче» Исмаил Картал высказался о проведении турнира Кубок PARI Премьер.

«Мы всегда и везде желаем только победы. Все команды турнира находятся на хорошем уровне. Мы хотим, чтобы о нас помнили после турнира, мы собираемся оставить хорошее впечатление о себе», — заявил Картал на пресс-конференции.

Он также отметил, что команду ждёт усиление. По его словам, он уже работает с советом директоров над улучшением защиты, центра поля и нападения.

Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти выиграли футболисты «Зенита» — 4:3.

Ранее Картал поделился эмоциями от поражения в матче Кубка PARI Премьер с петербургским «Зенитом».