Мерло: Медина подпишет контракт со «Спартаком» до лета 2027 года

Полузащитник столичного ЦСКА Хесус Медина подпишет долгосрочный контракт с московским «Спартаком».

После прохождения медицинского осмотра хавбек подпишет контракт с красно-белыми до лета 2027 года, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Отмечается, что красно-белые заплатят за трансфер парагвайского хавбека €7 млн.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».