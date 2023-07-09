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Выступающая за Сирию российская гимнастка Максимова завоевала золото на Панарабских играх

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Представляющая Сирию российская гимнастка Александра Максимова одержала победу в упражнениях на брусьях на Панарабских играх в Алжире.
Выступающая за Сирию российская гимнастка Максимова завоевала золото на Панарабских играх
  • РИА Новости

Результат россиянки составил 12,267 балла. Второе место заняла алжирка Лахна Салем (10,400), третье — представительница Катара Хамед Салма (8,067). 

Согласно сайту Международной федерации гимнастики (FIG), 16-летняя Максимова является спортсменкой Сирии.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее Максимова одержала победу в личном многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике на Панарабских играх в Алжире.

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