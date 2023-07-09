Выступающая за Сирию российская гимнастка Максимова завоевала золото на Панарабских играх
- РИА Новости
Результат россиянки составил 12,267 балла. Второе место заняла алжирка Лахна Салем (10,400), третье — представительница Катара Хамед Салма (8,067).
Согласно сайту Международной федерации гимнастики (FIG), 16-летняя Максимова является спортсменкой Сирии.
В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).
Ранее Максимова одержала победу в личном многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике на Панарабских играх в Алжире.