«Зенит» обыграл по пенальти «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер

Петербургский «Зенит» победил турецкий «Фенербахче» в матче товарищеского турнира.

Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти выиграли футболисты «Зенита» — 4:3.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо травмировался во время матча. Бразилец получил болезненный удар по правому колену и был заменён на хавбека Дмитрия Васильева.

Ранее сербская команда «Црвена звезда» крупно обыграла азербайджанский «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге.