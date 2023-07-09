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«Зенит» обыграл по пенальти «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер

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Петербургский «Зенит» победил турецкий «Фенербахче» в матче товарищеского турнира.
«Зенит» обыграл по пенальти «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер
  • РИА Новости

Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти выиграли футболисты «Зенита» — 4:3.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо травмировался во время матча. Бразилец получил болезненный удар по правому колену и был заменён на хавбека Дмитрия Васильева.

Ранее сербская команда «Црвена звезда» крупно обыграла азербайджанский «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге.

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