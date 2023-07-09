Роднина: олимпийское движение признаёт — без россиян популярность спорта падает

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина на примере чемпионата мира по хоккею высказалась о влиянии россиян и белорусов на спорт.

«Олимпийское движение и многие международные федерации признают, что без участия российских и белорусских спортсменов популярность видов спорта падает, а финансовое положение у многих ухудшается. Например, чемпионат мира по хоккею, который, мне кажется, вообще никто не смотрел», — цитирует Роднину Vprognoze.ru.

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Азиатские игры 2023 года состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

30 марта в ОСА вслед за Международным олимпийским комитетом (МОК) вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном участии российских спортсменов на Азиатских играх.