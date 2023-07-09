В «Америке» опровергли информацию об интересе ЦСКА к Вальдесу

Спортивный директор мексиканской «Америки» Сантьяго Баньос отреагировал на новость об интересе к полузащитнику команды Диего Вальдесу со стороны московского ЦСКА.

«Это неправда. ЦСКА не проявляет никакого интереса к Вальдесу», — цитирует Баньоса Sport24.

9 июля стало известно, что красно-синие могут приобрести полузащитника сборной Чили. Сумма трансфера может составить около €7 млн.

Вальдес выступает за мексиканскую команду с 2022 года и с тех пор забил 20 мячей и отдал 17 результативных передач в 60 матчах. Также на его счету один гол и три голевых паса в 19 играх за чилийскую сборную.

Ранее ЦСКА и «Бешикташ» не согласовали переход полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова.