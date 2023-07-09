В академии Плющенко сообщили о переходе Алёны Жилиной в парное катание

Российская фигуристка Алёна Жилина перешла из одиночного в парное катание.

«Тренируется, да. Пока немного подождём, не снимаем. Пусть ребята привыкают друг к другу, спокойно работают», — написал представитель «Ангелов Плющенко» в ответ на вопрос о переходе Жилиной в парное катание в Telegram-канале академии.

Напомним, что у Алёны есть старшая 15-летняя сестра Вероника, которая также занимается у Плющенко и выступает в одиночном катании. Вероника выиграла в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Спортсменка показала лучший результат в произвольной программе.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вспомнила о серебряной медали, завоёванной на Олимпиаде в Пхёнчхане.