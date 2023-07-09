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В академии Плющенко сообщили о переходе Алёны Жилиной в парное катание

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Российская фигуристка Алёна Жилина перешла из одиночного в парное катание.

«Тренируется, да. Пока немного подождём, не снимаем. Пусть ребята привыкают друг к другу, спокойно работают», — написал представитель «Ангелов Плющенко» в ответ на вопрос о переходе Жилиной в парное катание в Telegram-канале академии. 

Напомним, что у Алёны есть старшая 15-летняя сестра Вероника, которая также занимается у Плющенко и выступает в одиночном катании. Вероника выиграла в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Спортсменка показала лучший результат в произвольной программе. 

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вспомнила о серебряной медали, завоёванной на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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