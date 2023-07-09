Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Россия не должна отказываться от участия в Азиатских играх.

«Эти соревнования не для международной практики, а для того, чтобы мы смогли выступать на Олимпийских играх. Поэтому на все соревнования надо ездить», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.